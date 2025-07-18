Devises / OMCL
OMCL: Omnicell Inc
31.34 USD 0.46 (1.45%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OMCL a changé de -1.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.01 et à un maximum de 31.82.
Suivez la dynamique Omnicell Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OMCL Nouvelles
Range quotidien
31.01 31.82
Range Annuel
22.76 55.64
- Clôture Précédente
- 31.80
- Ouverture
- 31.79
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Plus Bas
- 31.01
- Plus Haut
- 31.82
- Volume
- 1.231 K
- Changement quotidien
- -1.45%
- Changement Mensuel
- -2.64%
- Changement à 6 Mois
- -8.55%
- Changement Annuel
- -27.54%
20 septembre, samedi