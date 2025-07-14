Валюты / OII
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OII: Oceaneering International Inc
24.28 USD 0.12 (0.50%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OII за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.12, а максимальная — 24.57.
Следите за динамикой Oceaneering International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OII
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Oceaneering Secures Subsea Robotics Contracts With Petrobras
- Liberty Energy Stock Falls 45% in 6 Months: Time to Hold or Sell?
- Why Is Oceaneering International (OII) Down 4.1% Since Last Earnings Report?
- Oceaneering Secures U.S. Navy Component Repair Program Deal
- Oceaneering wins $86 million Navy submarine valve repair contract
- Falcon’s Beyond Global director Sandy Beall resigns after annual meeting
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Falcon’s Beyond Global elects director and ratifies auditor at annual meeting
- Imperial Oil Q2 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates, Both Down Y/Y
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Decline Y/Y
- Magnolia Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Strong Production
- Oceaneering Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Earnings call transcript: Oceaneering International beats Q2 2025 earnings forecast
- Oceaneering International (OII) Tops Q2 Earnings Estimates
- Oceaneering International earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Watch These 4 Energy Stocks for Q2 Earnings: Beat or Miss?
- What's in Store for Oceaneering International Stock in Q2 Earnings?
- Analysts Estimate Liberty Oilfield Services (LBRT) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Oceaneering International (OII) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Oceaneering Wins ROV and Services Contract From Esso Angola
- Ovintiv Stock Up 29% in Three Months: Not a Buy, But Worth Holding
- Eni and Khazna Partner to Develop Sustainable Data Center Campus
Дневной диапазон
24.12 24.57
Годовой диапазон
15.46 30.98
- Предыдущее закрытие
- 24.16
- Open
- 24.33
- Bid
- 24.28
- Ask
- 24.58
- Low
- 24.12
- High
- 24.57
- Объем
- 543
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- 11.99%
- Годовое изменение
- -1.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.