KurseKategorien
Währungen / OII
Zurück zum Aktien

OII: Oceaneering International Inc

24.67 USD 0.40 (1.65%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OII hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.15 bis zu einem Hoch von 24.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oceaneering International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OII News

Tagesspanne
24.15 24.74
Jahresspanne
15.46 30.98
Vorheriger Schlusskurs
24.27
Eröffnung
24.53
Bid
24.67
Ask
24.97
Tief
24.15
Hoch
24.74
Volumen
645
Tagesänderung
1.65%
Monatsänderung
1.23%
6-Monatsänderung
13.79%
Jahresänderung
0.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K