OII: Oceaneering International Inc
24.67 USD 0.40 (1.65%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OII hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.15 bis zu einem Hoch von 24.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oceaneering International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.15 24.74
Jahresspanne
15.46 30.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.27
- Eröffnung
- 24.53
- Bid
- 24.67
- Ask
- 24.97
- Tief
- 24.15
- Hoch
- 24.74
- Volumen
- 645
- Tagesänderung
- 1.65%
- Monatsänderung
- 1.23%
- 6-Monatsänderung
- 13.79%
- Jahresänderung
- 0.04%
