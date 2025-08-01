Валюты / OGS
OGS: ONE Gas Inc
74.70 USD 1.29 (1.70%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OGS за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.60, а максимальная — 75.84.
Следите за динамикой ONE Gas Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
74.60 75.84
Годовой диапазон
66.38 82.25
- Предыдущее закрытие
- 75.99
- Open
- 75.84
- Bid
- 74.70
- Ask
- 75.00
- Low
- 74.60
- High
- 75.84
- Объем
- 273
- Дневное изменение
- -1.70%
- Месячное изменение
- -2.15%
- 6-месячное изменение
- -0.53%
- Годовое изменение
- 1.34%
