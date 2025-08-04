Währungen / OGS
OGS: ONE Gas Inc
75.56 USD 0.27 (0.36%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OGS hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.42 bis zu einem Hoch von 76.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die ONE Gas Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
74.42 76.10
Jahresspanne
66.38 82.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.29
- Eröffnung
- 74.93
- Bid
- 75.56
- Ask
- 75.86
- Tief
- 74.42
- Hoch
- 76.10
- Volumen
- 689
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- -1.02%
- 6-Monatsänderung
- 0.61%
- Jahresänderung
- 2.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K