OGS: ONE Gas Inc

75.56 USD 0.27 (0.36%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OGS hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.42 bis zu einem Hoch von 76.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die ONE Gas Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
74.42 76.10
Jahresspanne
66.38 82.25
Vorheriger Schlusskurs
75.29
Eröffnung
74.93
Bid
75.56
Ask
75.86
Tief
74.42
Hoch
76.10
Volumen
689
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
-1.02%
6-Monatsänderung
0.61%
Jahresänderung
2.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K