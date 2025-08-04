Devises / OGS
OGS: ONE Gas Inc
75.79 USD 0.23 (0.30%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OGS a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.32 et à un maximum de 76.09.
Suivez la dynamique ONE Gas Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OGS Nouvelles
- Zacks Industry Outlook Highlights Sempra Energy, Atmos Energy, New Jersey Resources and ONE Gas
- 4 Gas Distribution Stocks to Watch Despite Industry Challenges
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- ONE Gas, Inc. (OGS) Presents at AGA Mini-Forum - Slideshow (NYSE:OGS) 2025-09-16
- Reasons to Include New Jersey Resources Stock in Your Portfolio Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- ONE Gas (OGS) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Fortis, New Jersey Resources, ONE Gas and Diageo
- 4 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Sentiment Plummets
- ONE Gas stock price target raised to $89 from $84 at Jefferies
- Here's Why You Should Include ONE Gas Stock in Your Portfolio Now
- MDU vs. OGS: Which Stock Is the Better Value Option?
- MDU Resources Q2 Earnings Lag, Revenues Rise Y/Y, EPS View Narrowed
- UGI Q3 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Southwest Gas Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Atmos Energy Q3 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y
- One Gas (OGS) Q2 Net Income Jumps 18%
- Earnings call transcript: ONE Gas Q2 2025 results miss expectations
- ONE Gas Q2 Earnings Meet Estimates, Revenues Rise Y/Y, EPS View Up
- ONE Gas (OGS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ONE Gas (OGS) Matches Q2 Earnings Estimates
- NiSource to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- 4 Utility Stocks Poised to Outperform in the Upcoming Earnings Cycle
Range quotidien
75.32 76.09
Range Annuel
66.38 82.25
- Clôture Précédente
- 75.56
- Ouverture
- 75.58
- Bid
- 75.79
- Ask
- 76.09
- Plus Bas
- 75.32
- Plus Haut
- 76.09
- Volume
- 358
- Changement quotidien
- 0.30%
- Changement Mensuel
- -0.72%
- Changement à 6 Mois
- 0.92%
- Changement Annuel
- 2.82%
