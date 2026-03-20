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NZAC: SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

47.19 USD 0.13 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NZAC за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.13, а максимальная — 47.24.

Следите за динамикой SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NZAC сегодня?

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) сегодня оценивается на уровне 47.19. Инструмент торгуется в пределах 47.13 - 47.24, вчерашнее закрытие составило 47.32, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NZAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF?

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF в настоящее время оценивается в 47.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.05% и USD. Отслеживайте движения NZAC на графике в реальном времени.

Как купить акции NZAC?

Вы можете купить акции SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) по текущей цене 47.19. Ордера обычно размещаются около 47.19 или 47.49, тогда как 13 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NZAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NZAC?

Инвестирование в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF предполагает учет годового диапазона 39.32 - 47.43 и текущей цены 47.19. Многие сравнивают 3.08% и 9.82% перед размещением ордеров на 47.19 или 47.49. Изучайте ежедневные изменения цены NZAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF?

Самая высокая цена SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) за последний год составила 47.43. Акции заметно колебались в пределах 39.32 - 47.43, сравнение с 47.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF?

Самая низкая цена SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) за год составила 39.32. Сравнение с текущими 47.19 и 39.32 - 47.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NZAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NZAC?

В прошлом SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.32 и 10.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.13 47.24
Годовой диапазон
39.32 47.43
Предыдущее закрытие
47.32
Open
47.23
Bid
47.19
Ask
47.49
Low
47.13
High
47.24
Объем
13
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
3.08%
6-месячное изменение
9.82%
Годовое изменение
10.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%