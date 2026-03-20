NZAC: SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
今日NZAC汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点47.06和高点47.36进行交易。
关注SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NZAC股票今天的价格是多少？
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票今天的定价为47.13。它在47.06 - 47.36范围内交易，昨天的收盘价为47.19，交易量达到11。NZAC的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票是否支付股息？
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF目前的价值为47.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.91%和USD。实时查看图表以跟踪NZAC走势。
如何购买NZAC股票？
您可以以47.13的当前价格购买SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票。订单通常设置在47.13或47.43附近，而11和-0.46%显示市场活动。立即关注NZAC的实时图表更新。
如何投资NZAC股票？
投资SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF需要考虑年度范围39.32 - 47.43和当前价格47.13。许多人在以47.13或47.43下订单之前，会比较2.95%和。实时查看NZAC价格图表，了解每日变化。
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF的最高价格是47.43。在39.32 - 47.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF的绩效。
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票的最低价格是多少？
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF（NZAC）的最低价格为39.32。将其与当前的47.13和39.32 - 47.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NZAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NZAC股票是什么时候拆分的？
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.19和9.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.19
- 开盘价
- 47.35
- 卖价
- 47.13
- 买价
- 47.43
- 最低价
- 47.06
- 最高价
- 47.36
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 2.95%
- 6个月变化
- 9.68%
- 年变化
- 9.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%