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NZAC: SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

47.13 USD 0.06 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NZAC汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点47.06和高点47.36进行交易。

关注SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • W1
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NZAC新闻

常见问题解答

NZAC股票今天的价格是多少？

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票今天的定价为47.13。它在47.06 - 47.36范围内交易，昨天的收盘价为47.19，交易量达到11。NZAC的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票是否支付股息？

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF目前的价值为47.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.91%和USD。实时查看图表以跟踪NZAC走势。

如何购买NZAC股票？

您可以以47.13的当前价格购买SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票。订单通常设置在47.13或47.43附近，而11和-0.46%显示市场活动。立即关注NZAC的实时图表更新。

如何投资NZAC股票？

投资SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF需要考虑年度范围39.32 - 47.43和当前价格47.13。许多人在以47.13或47.43下订单之前，会比较2.95%和。实时查看NZAC价格图表，了解每日变化。

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF的最高价格是47.43。在39.32 - 47.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF的绩效。

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF股票的最低价格是多少？

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF（NZAC）的最低价格为39.32。将其与当前的47.13和39.32 - 47.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NZAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NZAC股票是什么时候拆分的？

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.19和9.91%中可见。

日范围
47.06 47.36
年范围
39.32 47.43
前一天收盘价
47.19
开盘价
47.35
卖价
47.13
买价
47.43
最低价
47.06
最高价
47.36
交易量
11
日变化
-0.13%
月变化
2.95%
6个月变化
9.68%
年变化
9.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%