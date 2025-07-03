КотировкиРазделы
NWE: NorthWestern Energy Group Inc

55.54 USD 1.09 (1.92%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NWE за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.50, а максимальная — 56.69.

Дневной диапазон
55.50 56.69
Годовой диапазон
50.43 59.89
Предыдущее закрытие
56.63
Open
56.69
Bid
55.54
Ask
55.84
Low
55.50
High
56.69
Объем
534
Дневное изменение
-1.92%
Месячное изменение
-2.56%
6-месячное изменение
-3.63%
Годовое изменение
-2.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.