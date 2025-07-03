Валюты / NWE
NWE: NorthWestern Energy Group Inc
55.54 USD 1.09 (1.92%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWE за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.50, а максимальная — 56.69.
Следите за динамикой NorthWestern Energy Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
55.50 56.69
Годовой диапазон
50.43 59.89
- Предыдущее закрытие
- 56.63
- Open
- 56.69
- Bid
- 55.54
- Ask
- 55.84
- Low
- 55.50
- High
- 56.69
- Объем
- 534
- Дневное изменение
- -1.92%
- Месячное изменение
- -2.56%
- 6-месячное изменение
- -3.63%
- Годовое изменение
- -2.01%
