NWE: NorthWestern Energy Group Inc
56.44 USD 0.54 (0.97%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWE hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.53 bis zu einem Hoch von 56.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die NorthWestern Energy Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWE News
Tagesspanne
55.53 56.73
Jahresspanne
50.43 59.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.90
- Eröffnung
- 55.64
- Bid
- 56.44
- Ask
- 56.74
- Tief
- 55.53
- Hoch
- 56.73
- Volumen
- 855
- Tagesänderung
- 0.97%
- Monatsänderung
- -0.98%
- 6-Monatsänderung
- -2.06%
- Jahresänderung
- -0.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K