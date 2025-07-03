KurseKategorien
NWE: NorthWestern Energy Group Inc

56.44 USD 0.54 (0.97%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NWE hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.53 bis zu einem Hoch von 56.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die NorthWestern Energy Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
55.53 56.73
Jahresspanne
50.43 59.89
Vorheriger Schlusskurs
55.90
Eröffnung
55.64
Bid
56.44
Ask
56.74
Tief
55.53
Hoch
56.73
Volumen
855
Tagesänderung
0.97%
Monatsänderung
-0.98%
6-Monatsänderung
-2.06%
Jahresänderung
-0.42%
