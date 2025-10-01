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NPFD: Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares

18.51 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NPFD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.40, а максимальная — 18.55.

Следите за динамикой Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NPFD сегодня?

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) сегодня оценивается на уровне 18.51. Инструмент торгуется в пределах 18.40 - 18.55, вчерашнее закрытие составило 18.47, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPFD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares?

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares в настоящее время оценивается в 18.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.71% и USD. Отслеживайте движения NPFD на графике в реальном времени.

Как купить акции NPFD?

Вы можете купить акции Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) по текущей цене 18.51. Ордера обычно размещаются около 18.51 или 18.81, тогда как 61 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPFD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NPFD?

Инвестирование в Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares предполагает учет годового диапазона 17.59 - 20.12 и текущей цены 18.51. Многие сравнивают 1.54% и -5.32% перед размещением ордеров на 18.51 или 18.81. Изучайте ежедневные изменения цены NPFD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares?

Самая высокая цена Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) за последний год составила 20.12. Акции заметно колебались в пределах 17.59 - 20.12, сравнение с 18.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares?

Самая низкая цена Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) за год составила 17.59. Сравнение с текущими 18.51 и 17.59 - 20.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPFD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NPFD?

В прошлом Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.47 и -5.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.40 18.55
Годовой диапазон
17.59 20.12
Предыдущее закрытие
18.47
Open
18.52
Bid
18.51
Ask
18.81
Low
18.40
High
18.55
Объем
61
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
1.54%
6-месячное изменение
-5.32%
Годовое изменение
-5.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%