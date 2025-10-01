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NPFD: Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares
Курс NPFD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.40, а максимальная — 18.55.
Следите за динамикой Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NPFD сегодня?
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) сегодня оценивается на уровне 18.51. Инструмент торгуется в пределах 18.40 - 18.55, вчерашнее закрытие составило 18.47, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPFD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares?
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares в настоящее время оценивается в 18.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.71% и USD. Отслеживайте движения NPFD на графике в реальном времени.
Как купить акции NPFD?
Вы можете купить акции Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) по текущей цене 18.51. Ордера обычно размещаются около 18.51 или 18.81, тогда как 61 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPFD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NPFD?
Инвестирование в Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares предполагает учет годового диапазона 17.59 - 20.12 и текущей цены 18.51. Многие сравнивают 1.54% и -5.32% перед размещением ордеров на 18.51 или 18.81. Изучайте ежедневные изменения цены NPFD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares?
Самая высокая цена Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) за последний год составила 20.12. Акции заметно колебались в пределах 17.59 - 20.12, сравнение с 18.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares?
Самая низкая цена Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares (NPFD) за год составила 17.59. Сравнение с текущими 18.51 и 17.59 - 20.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPFD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NPFD?
В прошлом Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.47 и -5.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.47
- Open
- 18.52
- Bid
- 18.51
- Ask
- 18.81
- Low
- 18.40
- High
- 18.55
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- -5.32%
- Годовое изменение
- -5.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%