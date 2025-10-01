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NPFD: Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares

18.71 USD 0.20 (1.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NPFD汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点18.50和高点18.75进行交易。

关注Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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NPFD新闻

常见问题解答

NPFD股票今天的价格是多少？

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票今天的定价为18.71。它在18.50 - 18.75范围内交易，昨天的收盘价为18.51，交易量达到216。NPFD的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票是否支付股息？

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares目前的价值为18.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.69%和USD。实时查看图表以跟踪NPFD走势。

如何购买NPFD股票？

您可以以18.71的当前价格购买Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票。订单通常设置在18.71或19.01附近，而216和0.97%显示市场活动。立即关注NPFD的实时图表更新。

如何投资NPFD股票？

投资Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares需要考虑年度范围17.59 - 20.12和当前价格18.71。许多人在以18.71或19.01下订单之前，会比较2.63%和。实时查看NPFD价格图表，了解每日变化。

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares的最高价格是20.12。在17.59 - 20.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares的绩效。

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票的最低价格是多少？

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares（NPFD）的最低价格为17.59。将其与当前的18.71和17.59 - 20.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NPFD股票是什么时候拆分的？

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.51和-4.69%中可见。

日范围
18.50 18.75
年范围
17.59 20.12
前一天收盘价
18.51
开盘价
18.53
卖价
18.71
买价
19.01
最低价
18.50
最高价
18.75
交易量
216
日变化
1.08%
月变化
2.63%
6个月变化
-4.30%
年变化
-4.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%