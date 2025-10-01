NPFD: Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares
今日NPFD汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点18.50和高点18.75进行交易。
关注Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
- H1
- H4
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- MN
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常见问题解答
NPFD股票今天的价格是多少？
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票今天的定价为18.71。它在18.50 - 18.75范围内交易，昨天的收盘价为18.51，交易量达到216。NPFD的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票是否支付股息？
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares目前的价值为18.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.69%和USD。实时查看图表以跟踪NPFD走势。
如何购买NPFD股票？
您可以以18.71的当前价格购买Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票。订单通常设置在18.71或19.01附近，而216和0.97%显示市场活动。立即关注NPFD的实时图表更新。
如何投资NPFD股票？
投资Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares需要考虑年度范围17.59 - 20.12和当前价格18.71。许多人在以18.71或19.01下订单之前，会比较2.63%和。实时查看NPFD价格图表，了解每日变化。
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares的最高价格是20.12。在17.59 - 20.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares的绩效。
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票的最低价格是多少？
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares（NPFD）的最低价格为17.59。将其与当前的18.71和17.59 - 20.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NPFD股票是什么时候拆分的？
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.51和-4.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.51
- 开盘价
- 18.53
- 卖价
- 18.71
- 买价
- 19.01
- 最低价
- 18.50
- 最高价
- 18.75
- 交易量
- 216
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 2.63%
- 6个月变化
- -4.30%
- 年变化
- -4.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%