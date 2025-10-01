Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票今天的定价为18.71。它在18.50 - 18.75范围内交易，昨天的收盘价为18.51，交易量达到216。NPFD的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares目前的价值为18.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.69%和USD。实时查看图表以跟踪NPFD走势。

您可以以18.71的当前价格购买Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票。订单通常设置在18.71或19.01附近，而216和0.97%显示市场活动。立即关注NPFD的实时图表更新。

投资Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares需要考虑年度范围17.59 - 20.12和当前价格18.71。许多人在以18.71或19.01下订单之前，会比较2.63%和。实时查看NPFD价格图表，了解每日变化。

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares的最高价格是20.12。在17.59 - 20.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares的绩效。