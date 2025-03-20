Валюты / NOA
NOA: North American Construction Group Ltd (no par)
13.86 USD 0.17 (1.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOA за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.69, а максимальная — 13.90.
Следите за динамикой North American Construction Group Ltd (no par). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NOA
- North American Construction: Low Valuation Multiples And Contracts Will Suffice A Hold (Rating Downgrade) (NYSE:NOA)
- North American Construction Group Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NOA)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Deere, Coherent, North American Construction Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Coherent (NYSE:COHR)
- North American Construction (NOA) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- North American Energy Q2 2025 slides: Revenue up 12%, guidance revised downward
- RGC Resources Inc. (RGCO) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Wall Street Analysts See a 51.65% Upside in North American Construction (NOA): Can the Stock Really Move This High?
- Strength Seen in North American Construction (NOA): Can Its 5.4% Jump Turn into More Strength?
- XPLR Infrastructure (XIFR) Q2 Earnings Beat Estimates
- Kodiak Gas Services (KGS) Q2 Earnings Top Estimates
- North American Construction (NOA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Solaris Energy Infrastructure, Inc. (SEI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- North American Construction (NOA) Loses 8.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Is the Options Market Predicting a Spike in North America Construction Stock?
- 2 Deep Value Dividend Stocks Hiding In Plain Sight
- North American Construction Group reports shareholder vote
- North American Construction Group Q1 2025 slides: Revenue up 13%, but margins compress
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- North American Construction Group Ltd. (NOA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- North American Construction Group Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NOA)
Дневной диапазон
13.69 13.90
Годовой диапазон
12.12 22.08
- Предыдущее закрытие
- 13.69
- Open
- 13.71
- Bid
- 13.86
- Ask
- 14.16
- Low
- 13.69
- High
- 13.90
- Объем
- 101
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- 2.67%
- 6-месячное изменение
- -12.28%
- Годовое изменение
- -26.94%
