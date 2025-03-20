КотировкиРазделы
NOA
NOA: North American Construction Group Ltd (no par)

13.86 USD 0.17 (1.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOA за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.69, а максимальная — 13.90.

Следите за динамикой North American Construction Group Ltd (no par). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.69 13.90
Годовой диапазон
12.12 22.08
Предыдущее закрытие
13.69
Open
13.71
Bid
13.86
Ask
14.16
Low
13.69
High
13.90
Объем
101
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
2.67%
6-месячное изменение
-12.28%
Годовое изменение
-26.94%
