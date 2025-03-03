Валюты / NMRA
NMRA: Neumora Therapeutics Inc
1.50 USD 0.02 (1.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMRA за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.57.
Следите за динамикой Neumora Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.50 1.57
Годовой диапазон
0.61 17.19
- Предыдущее закрытие
- 1.52
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Low
- 1.50
- High
- 1.57
- Объем
- 509
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -13.79%
- 6-месячное изменение
- 50.00%
- Годовое изменение
- -88.93%
