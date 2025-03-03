Währungen / NMRA
NMRA: Neumora Therapeutics Inc
1.62 USD 0.05 (3.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NMRA hat sich für heute um 3.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neumora Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.57 1.73
Jahresspanne
0.61 17.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.57
- Eröffnung
- 1.57
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Tief
- 1.57
- Hoch
- 1.73
- Volumen
- 456
- Tagesänderung
- 3.18%
- Monatsänderung
- -6.90%
- 6-Monatsänderung
- 62.00%
- Jahresänderung
- -88.04%
