Fibonacci Auto Levels Mohamed yehia Osman Индикаторы

Possible Price reversals levels - based on Fibonacci + Support + Resistance Levels Auto levels drawn based on input index (Bars Count ) ---->>> Price Over 50% Fibo line ---> UP TREND ---> BUY when price drop near Support Lines ---->>> Price Down 50% Fibo line ---> DOWN TREND ---> SELL when price goes up near Resistance Lines --->>> The more close price levels ----> the more possibility for price reversals --->>> are you a scalper --> try it on M1 charts with big index like 5000 bars or