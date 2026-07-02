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NEAR: BlackRock Short Duration Bond ETF
Курс NEAR за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.43, а максимальная — 50.47.
Следите за динамикой BlackRock Short Duration Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NEAR сегодня?
BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) сегодня оценивается на уровне 50.44. Инструмент торгуется в пределах 50.43 - 50.47, вчерашнее закрытие составило 50.46, а торговый объем достиг 436. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Short Duration Bond ETF?
BlackRock Short Duration Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.23% и USD. Отслеживайте движения NEAR на графике в реальном времени.
Как купить акции NEAR?
Вы можете купить акции BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) по текущей цене 50.44. Ордера обычно размещаются около 50.44 или 50.74, тогда как 436 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NEAR?
Инвестирование в BlackRock Short Duration Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.31 - 51.37 и текущей цены 50.44. Многие сравнивают 0.14% и -1.29% перед размещением ордеров на 50.44 или 50.74. Изучайте ежедневные изменения цены NEAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Short Duration Bond ETF?
Самая высокая цена BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) за последний год составила 51.37. Акции заметно колебались в пределах 50.31 - 51.37, сравнение с 50.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Short Duration Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Short Duration Bond ETF?
Самая низкая цена BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) за год составила 50.31. Сравнение с текущими 50.44 и 50.31 - 51.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NEAR?
В прошлом BlackRock Short Duration Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.46 и -1.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.46
- Open
- 50.47
- Bid
- 50.44
- Ask
- 50.74
- Low
- 50.43
- High
- 50.47
- Объем
- 436
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -1.29%
- Годовое изменение
- -1.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%