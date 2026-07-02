КотировкиРазделы
Валюты / NEAR
Назад в Рынок акций США

NEAR: BlackRock Short Duration Bond ETF

50.44 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NEAR за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.43, а максимальная — 50.47.

Следите за динамикой BlackRock Short Duration Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NEAR

Торговые приложения для NEAR

Prop Risk Meter
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Prop Risk Meter – бесплатная панель просадки для трейдеров проп-фирм Prop Risk Meter — бесплатная панель просадки и риск-панель «только чтение» для трейдеров проп-фирм и финансируемых счетов. Отслеживает в реальном времени дневной убыток, дневную просадку и просадку по эквити — для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers, E8 и любого финансируемого счёта. Показывает в реальном времени прямо на графике: - Сегодняшний убыток к вашему настраиваемому дневному лимиту (сумма, % использования, индикато
FREE
Sigma Enhanced Regression Analysis
Ebrah Ssali
Индикаторы
SERA - Sigma-Enhanced Regression Analysis – The Non-Repaint, Early-Entry MTF Trading System The Problem with Most Regression Tools (And How We Solved It) Traditional regression indicators lie to you. They repaint, they lag, and distort actionable data. Their flaws cost you in false back-tests, late entries/exits and therefore missed profits. Avoid catching a falling knife or chasing a train with SERA, she eliminates ALL three problems. One-Click Trading Style Selection – Choose Conservative, R
Alpha Trades
Andriy Sydoruk
Эксперты
Alpha Trades — адаптивная торговая система профессионального уровня Автор: Andrii Sydoruk Версия: 1.0 Дата выпуска: 31.10.2025 Поддержка: andriisydoruk@gmail.com Описание Alpha Trades — это универсальный торговый эксперт нового поколения, созданный для стабильной и контролируемой работы на любых рыночных условиях. Система использует адаптивный аналитический подход , который позволяет автоматически подстраиваться под текущую структуру рынка, сохраняя высокий уровень точности и безопасности.
Alpha Trades 4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Alpha Trades — адаптивная торговая система профессионального уровня Автор:   Andrii Sydoruk Версия:   1.0 Дата выпуска:   31.10.2025 Поддержка:   andriisydoruk@gmail.com   Описание Alpha Trades   — это универсальный торговый эксперт нового поколения, созданный для стабильной и контролируемой работы на любых рыночных условиях. Система использует   адаптивный аналитический подход , который позволяет автоматически подстраиваться под текущую структуру рынка, сохраняя высокий уровень точности
Fibonacci Auto Levels
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
Possible Price reversals levels - based on  Fibonacci + Support +  Resistance Levels Auto levels drawn based on input index (Bars Count )  ---->>> Price Over 50% Fibo line ---> UP TREND ---> BUY when price drop near Support Lines  ---->>> Price Down 50% Fibo line ---> DOWN TREND ---> SELL when price goes up  near Resistance Lines  --->>> The more close price levels ----> the more possibility for price reversals --->>> are you a scalper --> try it on M1 charts with big index like 5000 bars  or

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NEAR сегодня?

BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) сегодня оценивается на уровне 50.44. Инструмент торгуется в пределах 50.43 - 50.47, вчерашнее закрытие составило 50.46, а торговый объем достиг 436. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Short Duration Bond ETF?

BlackRock Short Duration Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.23% и USD. Отслеживайте движения NEAR на графике в реальном времени.

Как купить акции NEAR?

Вы можете купить акции BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) по текущей цене 50.44. Ордера обычно размещаются около 50.44 или 50.74, тогда как 436 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NEAR?

Инвестирование в BlackRock Short Duration Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.31 - 51.37 и текущей цены 50.44. Многие сравнивают 0.14% и -1.29% перед размещением ордеров на 50.44 или 50.74. Изучайте ежедневные изменения цены NEAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Short Duration Bond ETF?

Самая высокая цена BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) за последний год составила 51.37. Акции заметно колебались в пределах 50.31 - 51.37, сравнение с 50.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Short Duration Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Short Duration Bond ETF?

Самая низкая цена BlackRock Short Duration Bond ETF (NEAR) за год составила 50.31. Сравнение с текущими 50.44 и 50.31 - 51.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NEAR?

В прошлом BlackRock Short Duration Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.46 и -1.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.43 50.47
Годовой диапазон
50.31 51.37
Предыдущее закрытие
50.46
Open
50.47
Bid
50.44
Ask
50.74
Low
50.43
High
50.47
Объем
436
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-1.29%
Годовое изменение
-1.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%