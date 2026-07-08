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NEAR: iShares 短期限债券 ETF

50.47 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NEAR汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点50.46和高点50.48进行交易。

关注iShares 短期限债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

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NEAR新闻

NEAR交易应用程序

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Fibonacci Auto Levels
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指标
Possible Price reversals levels - based on  Fibonacci + Support +  Resistance Levels Auto levels drawn based on input index (Bars Count )  ---->>> Price Over 50% Fibo line ---> UP TREND ---> BUY when price drop near Support Lines  ---->>> Price Down 50% Fibo line ---> DOWN TREND ---> SELL when price goes up  near Resistance Lines  --->>> The more close price levels ----> the more possibility for price reversals --->>> are you a scalper --> try it on M1 charts with big index like 5000 bars  or

常见问题解答

NEAR股票今天的价格是多少？

iShares 短期限债券 ETF股票今天的定价为50.47。它在50.46 - 50.48范围内交易，昨天的收盘价为50.44，交易量达到313。NEAR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 短期限债券 ETF股票是否支付股息？

iShares 短期限债券 ETF目前的价值为50.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.17%和USD。实时查看图表以跟踪NEAR走势。

如何购买NEAR股票？

您可以以50.47的当前价格购买iShares 短期限债券 ETF股票。订单通常设置在50.47或50.77附近，而313和0.02%显示市场活动。立即关注NEAR的实时图表更新。

如何投资NEAR股票？

投资iShares 短期限债券 ETF需要考虑年度范围50.31 - 51.37和当前价格50.47。许多人在以50.47或50.77下订单之前，会比较0.20%和。实时查看NEAR价格图表，了解每日变化。

iShares 短期限债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 短期限债券 ETF的最高价格是51.37。在50.31 - 51.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 短期限债券 ETF的绩效。

iShares 短期限债券 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 短期限债券 ETF（NEAR）的最低价格为50.31。将其与当前的50.47和50.31 - 51.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEAR股票是什么时候拆分的？

iShares 短期限债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.44和-1.17%中可见。

日范围
50.46 50.48
年范围
50.31 51.37
前一天收盘价
50.44
开盘价
50.46
卖价
50.47
买价
50.77
最低价
50.46
最高价
50.48
交易量
313
日变化
0.06%
月变化
0.20%
6个月变化
-1.23%
年变化
-1.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%