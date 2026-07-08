NEAR: iShares 短期限债券 ETF
今日NEAR汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点50.46和高点50.48进行交易。
关注iShares 短期限债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NEAR交易应用程序
常见问题解答
NEAR股票今天的价格是多少？
iShares 短期限债券 ETF股票今天的定价为50.47。它在50.46 - 50.48范围内交易，昨天的收盘价为50.44，交易量达到313。NEAR的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 短期限债券 ETF股票是否支付股息？
iShares 短期限债券 ETF目前的价值为50.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.17%和USD。实时查看图表以跟踪NEAR走势。
如何购买NEAR股票？
您可以以50.47的当前价格购买iShares 短期限债券 ETF股票。订单通常设置在50.47或50.77附近，而313和0.02%显示市场活动。立即关注NEAR的实时图表更新。
如何投资NEAR股票？
投资iShares 短期限债券 ETF需要考虑年度范围50.31 - 51.37和当前价格50.47。许多人在以50.47或50.77下订单之前，会比较0.20%和。实时查看NEAR价格图表，了解每日变化。
iShares 短期限债券 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 短期限债券 ETF的最高价格是51.37。在50.31 - 51.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 短期限债券 ETF的绩效。
iShares 短期限债券 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 短期限债券 ETF（NEAR）的最低价格为50.31。将其与当前的50.47和50.31 - 51.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEAR股票是什么时候拆分的？
iShares 短期限债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.44和-1.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.44
- 开盘价
- 50.46
- 卖价
- 50.47
- 买价
- 50.77
- 最低价
- 50.46
- 最高价
- 50.48
- 交易量
- 313
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -1.23%
- 年变化
- -1.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%