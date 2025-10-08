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MXE: Mexico Equity and Income Fund Inc (The)
Курс MXE за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.41, а максимальная — 13.57.
Следите за динамикой Mexico Equity and Income Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MXE сегодня?
Mexico Equity and Income Fund Inc (The) (MXE) сегодня оценивается на уровне 13.55. Инструмент торгуется в пределах 13.41 - 13.57, вчерашнее закрытие составило 13.17, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MXE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mexico Equity and Income Fund Inc (The)?
Mexico Equity and Income Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 13.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.40% и USD. Отслеживайте движения MXE на графике в реальном времени.
Как купить акции MXE?
Вы можете купить акции Mexico Equity and Income Fund Inc (The) (MXE) по текущей цене 13.55. Ордера обычно размещаются около 13.55 или 13.85, тогда как 4 и 1.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MXE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MXE?
Инвестирование в Mexico Equity and Income Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 10.88 - 14.25 и текущей цены 13.55. Многие сравнивают -0.37% и 2.89% перед размещением ордеров на 13.55 или 13.85. Изучайте ежедневные изменения цены MXE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Mexico Equity and Income Fund Inc (The)?
Самая высокая цена Mexico Equity and Income Fund Inc (The) (MXE) за последний год составила 14.25. Акции заметно колебались в пределах 10.88 - 14.25, сравнение с 13.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mexico Equity and Income Fund Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Mexico Equity and Income Fund Inc (The)?
Самая низкая цена Mexico Equity and Income Fund Inc (The) (MXE) за год составила 10.88. Сравнение с текущими 13.55 и 10.88 - 14.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MXE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MXE?
В прошлом Mexico Equity and Income Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.17 и 22.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.17
- Open
- 13.41
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Low
- 13.41
- High
- 13.57
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 2.89%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- 2.89%
- Годовое изменение
- 22.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%