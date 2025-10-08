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MXE: 墨西哥产权与收入基金

13.68 USD 0.13 (0.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MXE汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点13.40和高点13.68进行交易。

关注墨西哥产权与收入基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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MXE新闻

常见问题解答

MXE股票今天的价格是多少？

墨西哥产权与收入基金股票今天的定价为13.68。它在13.40 - 13.68范围内交易，昨天的收盘价为13.55，交易量达到19。MXE的实时价格图表显示了这些更新。

墨西哥产权与收入基金股票是否支付股息？

墨西哥产权与收入基金目前的价值为13.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.58%和USD。实时查看图表以跟踪MXE走势。

如何购买MXE股票？

您可以以13.68的当前价格购买墨西哥产权与收入基金股票。订单通常设置在13.68或13.98附近，而19和1.71%显示市场活动。立即关注MXE的实时图表更新。

如何投资MXE股票？

投资墨西哥产权与收入基金需要考虑年度范围10.88 - 14.25和当前价格13.68。许多人在以13.68或13.98下订单之前，会比较0.59%和。实时查看MXE价格图表，了解每日变化。

墨西哥产权与收入基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，墨西哥产权与收入基金的最高价格是14.25。在10.88 - 14.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪墨西哥产权与收入基金的绩效。

墨西哥产权与收入基金股票的最低价格是多少？

墨西哥产权与收入基金（MXE）的最低价格为10.88。将其与当前的13.68和10.88 - 14.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MXE股票是什么时候拆分的？

墨西哥产权与收入基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.55和23.58%中可见。

日范围
13.40 13.68
年范围
10.88 14.25
前一天收盘价
13.55
开盘价
13.45
卖价
13.68
买价
13.98
最低价
13.40
最高价
13.68
交易量
19
日变化
0.96%
月变化
0.59%
6个月变化
3.87%
年变化
23.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%