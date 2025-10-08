MXE: 墨西哥产权与收入基金
今日MXE汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点13.40和高点13.68进行交易。
关注墨西哥产权与收入基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MXE新闻
- Weekly Closed-End Fund Roundup: August 2, 2026
- IHD CEF: This Fund Has A Lot Going For It, But The Price Is Above Average
- MXF: Stellar 2025, But Possible Slowdown In 2026
- No Thanks On SWZ Rights Offering (NYSE:SWZ)
- CEE: 6% Discount To NAV Offers Valuation Cushion, But Lacks Upside Catalyst (NYSE:CEE)
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
常见问题解答
MXE股票今天的价格是多少？
墨西哥产权与收入基金股票今天的定价为13.68。它在13.40 - 13.68范围内交易，昨天的收盘价为13.55，交易量达到19。MXE的实时价格图表显示了这些更新。
墨西哥产权与收入基金股票是否支付股息？
墨西哥产权与收入基金目前的价值为13.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.58%和USD。实时查看图表以跟踪MXE走势。
如何购买MXE股票？
您可以以13.68的当前价格购买墨西哥产权与收入基金股票。订单通常设置在13.68或13.98附近，而19和1.71%显示市场活动。立即关注MXE的实时图表更新。
如何投资MXE股票？
投资墨西哥产权与收入基金需要考虑年度范围10.88 - 14.25和当前价格13.68。许多人在以13.68或13.98下订单之前，会比较0.59%和。实时查看MXE价格图表，了解每日变化。
墨西哥产权与收入基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，墨西哥产权与收入基金的最高价格是14.25。在10.88 - 14.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪墨西哥产权与收入基金的绩效。
墨西哥产权与收入基金股票的最低价格是多少？
墨西哥产权与收入基金（MXE）的最低价格为10.88。将其与当前的13.68和10.88 - 14.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MXE股票是什么时候拆分的？
墨西哥产权与收入基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.55和23.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.55
- 开盘价
- 13.45
- 卖价
- 13.68
- 买价
- 13.98
- 最低价
- 13.40
- 最高价
- 13.68
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.96%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- 3.87%
- 年变化
- 23.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%