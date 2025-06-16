КотировкиРазделы
MUR
MUR: Murphy Oil Corporation

27.81 USD 1.66 (6.35%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MUR за сегодня изменился на 6.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.32, а максимальная — 28.00.

Следите за динамикой Murphy Oil Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MUR

Дневной диапазон
26.32 28.00
Годовой диапазон
18.94 36.62
Предыдущее закрытие
26.15
Open
26.32
Bid
27.81
Ask
28.11
Low
26.32
High
28.00
Объем
4.334 K
Дневное изменение
6.35%
Месячное изменение
11.91%
6-месячное изменение
-1.14%
Годовое изменение
-16.61%
