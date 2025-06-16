Валюты / MUR
MUR: Murphy Oil Corporation
27.81 USD 1.66 (6.35%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MUR за сегодня изменился на 6.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.32, а максимальная — 28.00.
Следите за динамикой Murphy Oil Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.32 28.00
Годовой диапазон
18.94 36.62
- Предыдущее закрытие
- 26.15
- Open
- 26.32
- Bid
- 27.81
- Ask
- 28.11
- Low
- 26.32
- High
- 28.00
- Объем
- 4.334 K
- Дневное изменение
- 6.35%
- Месячное изменение
- 11.91%
- 6-месячное изменение
- -1.14%
- Годовое изменение
- -16.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.