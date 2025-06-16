통화 / MUR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MUR: Murphy Oil Corporation
26.54 USD 0.49 (1.81%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MUR 환율이 오늘 -1.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.34이고 고가는 27.12이었습니다.
Murphy Oil Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUR News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Murphy Oil Stock?
- TTE Expands Offshore Exploration Portfolio With Nigerian Licenses
- Citadel Group discloses 2.1% stake in Mural Oncology
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Seadrill's Drillships Secure Key Contracts in the Gulf of America
- UBS raises Murphy Oil stock price target to $24 on improved production
- Voya Small Company Fund Q2 2025 Commentary
- Murphy Oil Q2 Earnings & Sales Beat Estimates on Strong Production
- Murphy Oil (MUR) Q2 EPS Jumps 42%
- Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Murphy Oil earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Murphy Oil Q2 2025 slides: Production exceeds guidance as international exploration advances
- Can These 6 Energy Stocks Surpass Q2 Earnings Estimates?
- Murphy Oil to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings Expected to Decline
- TTE's Q2 Earnings Lag, Sales Beat Estimates, Share Buyback Continues
- Wells Fargo raises Murphy Oil stock price target to $26 on exploration upside
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- Chevron, JP Morgan lead market cap stock movers on Tuesday
- Murphy Oil at J.P. Morgan Conference: Strategic Exploration Insights
- Murphy Oil Corporation to Participate in Upcoming Conference
- SCHD: Please Know What You Own (NYSEARCA:SCHD)
일일 변동 비율
26.34 27.12
년간 변동
18.94 36.62
- 이전 종가
- 27.03
- 시가
- 27.12
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- 저가
- 26.34
- 고가
- 27.12
- 볼륨
- 3.639 K
- 일일 변동
- -1.81%
- 월 변동
- 6.80%
- 6개월 변동
- -5.65%
- 년간 변동율
- -20.42%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K