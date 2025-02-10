Валюты / MPAA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MPAA: Motorcar Parts of America Inc
16.27 USD 0.28 (1.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPAA за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.55, а максимальная — 16.53.
Следите за динамикой Motorcar Parts of America Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MPAA
- Earnings call transcript: Motorcar Parts’ Q1 2026 sees stock surge despite EPS miss
- Should Value Investors Buy Motorcar Parts of America (MPAA) Stock?
- Motorcar Parts earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Motorcar Parts Q1 Revenue Up 11 Percent
- Best Value Stocks to Buy for August 11th
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Motorcar Parts of America Added to Russell Index
- Motorcar Parts of America Announces Transition of General Counsel to Newly Created Position and Appoints Successor
- Motorcar Parts at 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference: Strategic Shifts
- Motorcar Parts (MPAA) Q4 2025 Earnings Transcript
- Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Motorcar Parts misses Q4 2025 EPS forecast, shares fall
- US Stocks Mixed; Motorcar Parts of America Posts Upbeat Earnings - Know Labs (AMEX:KNW), Klotho Neurosciences (NASDAQ:KLTO)
- Motorcar Parts of America Reports Fiscal Year Results
- Motorcar Parts earnings missed by $0.51, revenue fell short of estimates
- Caseys General, Black Spade Acquisition, and more set to report earnings Monday
- Motorcar Parts of America to Present at 25th Annual Oppenheimer Consumer Conference
- MPAA stock soars to 52-week high, hits $11.94 amid robust gains
- Motorcar Parts of America to Report Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year-End Results; Host Conference Call
- Motorcar Parts Of America: New Margins, Old Problems (Upgrade) (NASDAQ:MPAA)
- Hollywood Groups Call for Tax Changes After Trump’s Tariff Threat
- Trump Says He Will Put 100% Tariff on Movies Made Outside U.S.
- Motorcar Parts of America Surges 13% After Record Q3 Sales, Margin Expansion
- Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
15.55 16.53
Годовой диапазон
5.17 16.53
- Предыдущее закрытие
- 15.99
- Open
- 15.96
- Bid
- 16.27
- Ask
- 16.57
- Low
- 15.55
- High
- 16.53
- Объем
- 461
- Дневное изменение
- 1.75%
- Месячное изменение
- 11.13%
- 6-месячное изменение
- 72.72%
- Годовое изменение
- 126.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.