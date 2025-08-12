КотировкиРазделы
Валюты / MGNI
MGNI: Magnite Inc

23.07 USD 0.66 (2.78%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGNI за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.23, а максимальная — 23.60.

Следите за динамикой Magnite Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.23 23.60
Годовой диапазон
8.22 26.65
Предыдущее закрытие
23.73
Open
23.60
Bid
23.07
Ask
23.37
Low
22.23
High
23.60
Объем
7.572 K
Дневное изменение
-2.78%
Месячное изменение
-7.01%
6-месячное изменение
105.25%
Годовое изменение
70.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.