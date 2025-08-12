Валюты / MGNI
MGNI: Magnite Inc
23.07 USD 0.66 (2.78%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGNI за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.23, а максимальная — 23.60.
Следите за динамикой Magnite Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MGNI
- AppLovin's International Expansion Poised to Supercharge Growth
- Benchmark reiterates Buy rating on Magnite stock, citing CTV growth
- Google Stock: Why Digital Ads Are New Ballgame In Antitrust Battle
- Magnite amends sublease with Zillow Group to add 8th floor to leased space
- Is the Options Market Predicting a Spike in Magnite Stock?
- Magnite, Inc. (MGNI) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunicatio
- Magnite at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Evolution in Streaming
- Magnite, Inc (MGNI) Presents at Bank of America 2025 Media, Communications & Entertainment
- Magnite at Bank of America Conference: Strategic Growth and Challenges
- Magnite (MGNI) Is Up 7.41% in One Week: What You Should Know
- Are Computer and Technology Stocks Lagging AAC Technologies (AACAY) This Year?
- Magnite stock hits 52-week high at 25.3 USD
- Can The Trade Desk's CTV Momentum Fend Off Rising Competition?
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- TTD Banks on Kokai's Widespread Adoption: Path to Greater Monetization?
- AppLovin's AI Technology Drives Explosive Revenue Growth in 2025
- BlackBerry's QNX Launches QOS 8.0 to Boost Secure System Development
- Magnite becomes Acxiom’s first programmatic sell-side partner
- Palantir, Shopify Peer Attracting Eyeballs – And Top Funds. Here's Why.
- Will Headwinds Derail Trade Desk's Double-Digit Growth Trajectory?
- Magnite at Rosenblatt Summit: Strategic Growth Amid AI Era
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Voya Small Company Fund Q2 2025 Commentary
- Is Magnite (MGNI) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
Дневной диапазон
22.23 23.60
Годовой диапазон
8.22 26.65
- Предыдущее закрытие
- 23.73
- Open
- 23.60
- Bid
- 23.07
- Ask
- 23.37
- Low
- 22.23
- High
- 23.60
- Объем
- 7.572 K
- Дневное изменение
- -2.78%
- Месячное изменение
- -7.01%
- 6-месячное изменение
- 105.25%
- Годовое изменение
- 70.89%
