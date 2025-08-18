Währungen / MGNI
MGNI: Magnite Inc
23.88 USD 0.03 (0.13%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGNI hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.41 bis zu einem Hoch von 24.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Magnite Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.41 24.08
Jahresspanne
8.22 26.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.85
- Eröffnung
- 23.92
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Tief
- 23.41
- Hoch
- 24.08
- Volumen
- 4.416 K
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- -3.75%
- 6-Monatsänderung
- 112.46%
- Jahresänderung
- 76.89%
