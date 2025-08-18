KurseKategorien
Währungen / MGNI
Zurück zum Aktien

MGNI: Magnite Inc

23.88 USD 0.03 (0.13%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGNI hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.41 bis zu einem Hoch von 24.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Magnite Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGNI News

Tagesspanne
23.41 24.08
Jahresspanne
8.22 26.65
Vorheriger Schlusskurs
23.85
Eröffnung
23.92
Bid
23.88
Ask
24.18
Tief
23.41
Hoch
24.08
Volumen
4.416 K
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
-3.75%
6-Monatsänderung
112.46%
Jahresänderung
76.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K