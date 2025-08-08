Валюты / MFC
MFC: Manulife Financial Corporation
31.48 USD 0.86 (2.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFC за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.33, а максимальная — 32.21.
Следите за динамикой Manulife Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.33 32.21
Годовой диапазон
25.92 33.07
- Предыдущее закрытие
- 32.34
- Open
- 32.15
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Low
- 31.33
- High
- 32.21
- Объем
- 2.049 K
- Дневное изменение
- -2.66%
- Месячное изменение
- 3.42%
- 6-месячное изменение
- 0.99%
- Годовое изменение
- 6.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.