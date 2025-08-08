КотировкиРазделы
Валюты / MFC
Назад в Рынок акций США

MFC: Manulife Financial Corporation

31.48 USD 0.86 (2.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFC за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.33, а максимальная — 32.21.

Следите за динамикой Manulife Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MFC

Дневной диапазон
31.33 32.21
Годовой диапазон
25.92 33.07
Предыдущее закрытие
32.34
Open
32.15
Bid
31.48
Ask
31.78
Low
31.33
High
32.21
Объем
2.049 K
Дневное изменение
-2.66%
Месячное изменение
3.42%
6-месячное изменение
0.99%
Годовое изменение
6.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.