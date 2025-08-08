Währungen / MFC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MFC: Manulife Financial Corporation
31.72 USD 0.34 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MFC hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.17 bis zu einem Hoch von 31.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Manulife Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFC News
- Manulife: Buybacks And 10% Earnings Yield Make It A Buy (NYSE:MFC)
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Reinsurance Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Will Manulife Financial's New Lending Suite Redefine Wealth Management?
- Manulife Financial (MFC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- SLF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Manulife Financial Corporation (MFC:CA) Presents at 2025 Scotiabank Financials Summit
- Here's Why Manulife Financial (MFC) is a Strong Value Stock
- MFC Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- MFC Rolls Out Travel Agent Platform With Enhanced Digital Tools
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Manulife Financial (MFC) Could Be a Great Choice
- Manulife CEO to speak at Scotiabank Financials Summit next week
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Why Manulife Financial (MFC) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Harding Loevner International Equity ADR Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLMIX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Reinsurance Group Stock Plunges 11.1% YTD: How Should You Play?
- VOYA Stock Trading at a Discount to Industry at 1.11X: Time to Buy?
- SLF Rallies 18% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Sun Life shares fall as Medicaid uncertainty prompts US dental forecast revision
Tagesspanne
31.17 31.91
Jahresspanne
25.92 33.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.38
- Eröffnung
- 31.62
- Bid
- 31.72
- Ask
- 32.02
- Tief
- 31.17
- Hoch
- 31.91
- Volumen
- 1.356 K
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- 4.20%
- 6-Monatsänderung
- 1.76%
- Jahresänderung
- 7.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K