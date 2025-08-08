KurseKategorien
Währungen / MFC
Zurück zum Aktien

MFC: Manulife Financial Corporation

31.72 USD 0.34 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MFC hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.17 bis zu einem Hoch von 31.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Manulife Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MFC News

Tagesspanne
31.17 31.91
Jahresspanne
25.92 33.07
Vorheriger Schlusskurs
31.38
Eröffnung
31.62
Bid
31.72
Ask
32.02
Tief
31.17
Hoch
31.91
Volumen
1.356 K
Tagesänderung
1.08%
Monatsänderung
4.20%
6-Monatsänderung
1.76%
Jahresänderung
7.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K