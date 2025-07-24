КотировкиРазделы
MDU: MDU Resources Group Inc (Holding Company)

15.85 USD 0.40 (2.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDU за сегодня изменился на -2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.80, а максимальная — 16.22.

Следите за динамикой MDU Resources Group Inc (Holding Company). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.80 16.22
Годовой диапазон
14.92 30.51
Предыдущее закрытие
16.25
Open
16.20
Bid
15.85
Ask
16.15
Low
15.80
High
16.22
Объем
2.296 K
Дневное изменение
-2.46%
Месячное изменение
-2.22%
6-месячное изменение
-5.93%
Годовое изменение
-42.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.