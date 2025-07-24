Валюты / MDU
MDU: MDU Resources Group Inc (Holding Company)
15.85 USD 0.40 (2.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDU за сегодня изменился на -2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.80, а максимальная — 16.22.
Следите за динамикой MDU Resources Group Inc (Holding Company). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.80 16.22
Годовой диапазон
14.92 30.51
- Предыдущее закрытие
- 16.25
- Open
- 16.20
- Bid
- 15.85
- Ask
- 16.15
- Low
- 15.80
- High
- 16.22
- Объем
- 2.296 K
- Дневное изменение
- -2.46%
- Месячное изменение
- -2.22%
- 6-месячное изменение
- -5.93%
- Годовое изменение
- -42.15%
