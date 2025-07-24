KurseKategorien
MDU: MDU Resources Group Inc (Holding Company)

16.09 USD 0.26 (1.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDU hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.76 bis zu einem Hoch von 16.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die MDU Resources Group Inc (Holding Company)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.76 16.14
Jahresspanne
14.92 30.51
Vorheriger Schlusskurs
15.83
Eröffnung
15.88
Bid
16.09
Ask
16.39
Tief
15.76
Hoch
16.14
Volumen
1.998 K
Tagesänderung
1.64%
Monatsänderung
-0.74%
6-Monatsänderung
-4.51%
Jahresänderung
-41.28%
