MDU: MDU Resources Group Inc (Holding Company)
16.09 USD 0.26 (1.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDU hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.76 bis zu einem Hoch von 16.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die MDU Resources Group Inc (Holding Company)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.76 16.14
Jahresspanne
14.92 30.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.83
- Eröffnung
- 15.88
- Bid
- 16.09
- Ask
- 16.39
- Tief
- 15.76
- Hoch
- 16.14
- Volumen
- 1.998 K
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- -0.74%
- 6-Monatsänderung
- -4.51%
- Jahresänderung
- -41.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K