Валюты / MATH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MATH: Metalpha Technology Holding Limited
3.38 USD 0.08 (2.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MATH за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.96, а максимальная — 3.48.
Следите за динамикой Metalpha Technology Holding Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.96 3.48
Годовой диапазон
0.88 4.17
- Предыдущее закрытие
- 3.46
- Open
- 3.48
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Low
- 2.96
- High
- 3.48
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- -2.31%
- Месячное изменение
- 17.36%
- 6-месячное изменение
- 98.82%
- Годовое изменение
- 181.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.