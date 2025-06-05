КотировкиРазделы
MATH: Metalpha Technology Holding Limited

3.38 USD 0.08 (2.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MATH за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.96, а максимальная — 3.48.

Следите за динамикой Metalpha Technology Holding Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.96 3.48
Годовой диапазон
0.88 4.17
Предыдущее закрытие
3.46
Open
3.48
Bid
3.38
Ask
3.68
Low
2.96
High
3.48
Объем
226
Дневное изменение
-2.31%
Месячное изменение
17.36%
6-месячное изменение
98.82%
Годовое изменение
181.67%
