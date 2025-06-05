Währungen / MATH
MATH: Metalpha Technology Holding Limited
3.51 USD 0.03 (0.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MATH hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.45 bis zu einem Hoch von 3.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Metalpha Technology Holding Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.45 3.59
Jahresspanne
0.88 4.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.54
- Eröffnung
- 3.53
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Tief
- 3.45
- Hoch
- 3.59
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- 21.88%
- 6-Monatsänderung
- 106.47%
- Jahresänderung
- 192.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K