LUV: Southwest Airlines Company
31.57 USD 0.14 (0.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUV за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.71, а максимальная — 31.70.
Следите за динамикой Southwest Airlines Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
30.71 31.70
Годовой диапазон
23.81 37.95
- Предыдущее закрытие
- 31.43
- Open
- 31.51
- Bid
- 31.57
- Ask
- 31.87
- Low
- 30.71
- High
- 31.70
- Объем
- 14.072 K
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- -2.29%
- 6-месячное изменение
- -3.60%
- Годовое изменение
- 6.73%
