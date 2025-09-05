Devises / LUV
LUV: Southwest Airlines Company
32.52 USD 0.25 (0.77%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LUV a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.99 et à un maximum de 32.75.
Suivez la dynamique Southwest Airlines Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LUV Nouvelles
- Frontier CEO says offer it gave travelers was a big mistake
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Southwest Airlines cites FAA guidance for strict new lithium battery rules
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- How Should Investors Approach JetBlue Post Bullish Q3 Outlook?
- Southwest requiring removal of batteries from mobility devices before boarding
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- JetBlue bullish on Atlantic strategy, eyes more gateway connections
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Southwest Airlines explores long-haul flights in strategy shift
- Southwest Airlines flight suffers engine failure, safely diverts
- Spirit Airlines dépose à nouveau son bilan alors que le secteur se prépare à l’impact
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
- FAA Issues Urgent Safety Alert Warning That Lithium Battery Devices Stored In Overhead Bins Could Spark Dangerous Fires Onboard Flights - Southwest Airlines (NYSE:LUV)
- Southwest Airlines would need different aircraft if launching flights to Europe, CEO says
- US transportation chief to meet with airline CEOs on air traffic reform, sources say
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- Competition is moving into Spirit’s markets. These 2 are the biggest beneficiaries
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- United Airlines Gears Up to Welcome Winter With Additional Flights
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
Range quotidien
31.99 32.75
Range Annuel
23.81 37.95
- Clôture Précédente
- 32.27
- Ouverture
- 32.40
- Bid
- 32.52
- Ask
- 32.82
- Plus Bas
- 31.99
- Plus Haut
- 32.75
- Volume
- 13.309 K
- Changement quotidien
- 0.77%
- Changement Mensuel
- 0.65%
- Changement à 6 Mois
- -0.70%
- Changement Annuel
- 9.94%
20 septembre, samedi