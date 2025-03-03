Валюты / LFCR
LFCR: Lifecore Biomedical Inc
7.86 USD 0.18 (2.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFCR за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.60, а максимальная — 7.95.
Следите за динамикой Lifecore Biomedical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LFCR
- Lifecore Biomedical (LFCR) Soars 10.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Lifecore Biomedical at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Lifecore (LFCR) Q4 Revenue Beats 3%
- Lifecore Biomedical (LFCR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
- ImmunityBio (IBRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Lifecore Biomedical: Inflecting Financials Over Next 3 Years (NASDAQ:LFCR)
- Lifecore signs 10-year manufacturing deal with key ophthalmic client
- Lifecore Biomedical Q3 2025 slides: Revenue dip amid ambitious growth strategy
- Lifecore receives early $10 million payment for equipment sale
- Lifecore appoints new chief commercial officer to drive growth
- Lifecore stock gains on Outperform rating by William Blair
- Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Lifecore Stock: We Are Not Playing To Make 5 Or 10% Here (LFCR)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q4 2024 Investor Letter
Дневной диапазон
7.60 7.95
Годовой диапазон
4.33 8.85
- Предыдущее закрытие
- 7.68
- Open
- 7.71
- Bid
- 7.86
- Ask
- 8.16
- Low
- 7.60
- High
- 7.95
- Объем
- 188
- Дневное изменение
- 2.34%
- Месячное изменение
- 5.22%
- 6-месячное изменение
- 12.93%
- Годовое изменение
- 62.40%
