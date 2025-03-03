Währungen / LFCR
LFCR: Lifecore Biomedical Inc
7.94 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFCR hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.87 bis zu einem Hoch von 8.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lifecore Biomedical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LFCR News
- Lifecore Biomedical (LFCR) Soars 10.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Lifecore Biomedical auf Morgan-Stanley-Konferenz: Einblicke in die Wachstumsstrategie
- Lifecore Biomedical at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Lifecore (LFCR) Q4 Revenue Beats 3%
- Lifecore Biomedical (LFCR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
- ImmunityBio (IBRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Lifecore Biomedical: Inflecting Financials Over Next 3 Years (NASDAQ:LFCR)
- Lifecore signs 10-year manufacturing deal with key ophthalmic client
- Lifecore Biomedical Q3 2025 slides: Revenue dip amid ambitious growth strategy
- Lifecore receives early $10 million payment for equipment sale
- Lifecore appoints new chief commercial officer to drive growth
- Lifecore stock gains on Outperform rating by William Blair
- Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Lifecore Stock: We Are Not Playing To Make 5 Or 10% Here (LFCR)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q4 2024 Investor Letter
Tagesspanne
7.87 8.10
Jahresspanne
4.33 8.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.93
- Eröffnung
- 7.96
- Bid
- 7.94
- Ask
- 8.24
- Tief
- 7.87
- Hoch
- 8.10
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 6.29%
- 6-Monatsänderung
- 14.08%
- Jahresänderung
- 64.05%
