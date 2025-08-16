- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LCTU: BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
Курс LCTU за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.15, а максимальная — 83.35.
Следите за динамикой BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LCTU
- Sustainable Investment Insights - Bi-Annual Report: July 2026
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Large Caps - Big Opportunity
- Oil, War And The Global Economy: The Market's Narrative In March 2026
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- Small Cap Momentum Moderates
- Sentiment Sours On AI Substitution
- Equity Market Outlook Q1 2026: Macro Tailwinds Galore, But Mind The Risks
- Where The Rubber Meets Return: The ESG Factors That Matter
- Assessing COP30: Progress And Retreat
- Ignore The Gloom – Why COP30 Is A Success
- Benchmark Blind Spots: Detecting Hidden Risks In Disruptive Markets
- Capital Markets Outlook Q4 2025: Kicking The Can Down The Tightrope
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LCTU сегодня?
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) сегодня оценивается на уровне 83.18. Инструмент торгуется в пределах 83.15 - 83.35, вчерашнее закрытие составило 83.27, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF?
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF в настоящее время оценивается в 83.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.50% и USD. Отслеживайте движения LCTU на графике в реальном времени.
Как купить акции LCTU?
Вы можете купить акции BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) по текущей цене 83.18. Ордера обычно размещаются около 83.18 или 83.48, тогда как 27 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LCTU?
Инвестирование в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF предполагает учет годового диапазона 67.95 - 83.37 и текущей цены 83.18. Многие сравнивают 3.02% и 12.92% перед размещением ордеров на 83.18 или 83.48. Изучайте ежедневные изменения цены LCTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF?
Самая высокая цена BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) за последний год составила 83.37. Акции заметно колебались в пределах 67.95 - 83.37, сравнение с 83.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF?
Самая низкая цена BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) за год составила 67.95. Сравнение с текущими 83.18 и 67.95 - 83.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LCTU?
В прошлом BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.27 и 12.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.27
- Open
- 83.31
- Bid
- 83.18
- Ask
- 83.48
- Low
- 83.15
- High
- 83.35
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- 12.92%
- Годовое изменение
- 12.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%