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LCTU: BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

83.18 USD 0.09 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LCTU за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.15, а максимальная — 83.35.

Следите за динамикой BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LCTU сегодня?

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) сегодня оценивается на уровне 83.18. Инструмент торгуется в пределах 83.15 - 83.35, вчерашнее закрытие составило 83.27, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF?

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF в настоящее время оценивается в 83.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.50% и USD. Отслеживайте движения LCTU на графике в реальном времени.

Как купить акции LCTU?

Вы можете купить акции BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) по текущей цене 83.18. Ордера обычно размещаются около 83.18 или 83.48, тогда как 27 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LCTU?

Инвестирование в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF предполагает учет годового диапазона 67.95 - 83.37 и текущей цены 83.18. Многие сравнивают 3.02% и 12.92% перед размещением ордеров на 83.18 или 83.48. Изучайте ежедневные изменения цены LCTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF?

Самая высокая цена BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) за последний год составила 83.37. Акции заметно колебались в пределах 67.95 - 83.37, сравнение с 83.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF?

Самая низкая цена BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) за год составила 67.95. Сравнение с текущими 83.18 и 67.95 - 83.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LCTU?

В прошлом BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.27 и 12.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.15 83.35
Годовой диапазон
67.95 83.37
Предыдущее закрытие
83.27
Open
83.31
Bid
83.18
Ask
83.48
Low
83.15
High
83.35
Объем
27
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
3.02%
6-месячное изменение
12.92%
Годовое изменение
12.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%