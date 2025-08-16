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LCTU: BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

82.98 USD 0.20 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LCTU汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点82.92和高点83.37进行交易。

关注BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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LCTU新闻

常见问题解答

LCTU股票今天的价格是多少？

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票今天的定价为82.98。它在82.92 - 83.37范围内交易，昨天的收盘价为83.18，交易量达到31。LCTU的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票是否支付股息？

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF目前的价值为82.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.23%和USD。实时查看图表以跟踪LCTU走势。

如何购买LCTU股票？

您可以以82.98的当前价格购买BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票。订单通常设置在82.98或83.28附近，而31和-0.36%显示市场活动。立即关注LCTU的实时图表更新。

如何投资LCTU股票？

投资BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF需要考虑年度范围67.95 - 83.37和当前价格82.98。许多人在以82.98或83.28下订单之前，会比较2.77%和。实时查看LCTU价格图表，了解每日变化。

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF的最高价格是83.37。在67.95 - 83.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF的绩效。

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票的最低价格是多少？

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF（LCTU）的最低价格为67.95。将其与当前的82.98和67.95 - 83.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LCTU股票是什么时候拆分的？

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.18和12.23%中可见。

日范围
82.92 83.37
年范围
67.95 83.37
前一天收盘价
83.18
开盘价
83.28
卖价
82.98
买价
83.28
最低价
82.92
最高价
83.37
交易量
31
日变化
-0.24%
月变化
2.77%
6个月变化
12.65%
年变化
12.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%