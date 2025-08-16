LCTU: BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
今日LCTU汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点82.92和高点83.37进行交易。
关注BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
LCTU股票今天的价格是多少？
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票今天的定价为82.98。它在82.92 - 83.37范围内交易，昨天的收盘价为83.18，交易量达到31。LCTU的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票是否支付股息？
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF目前的价值为82.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.23%和USD。实时查看图表以跟踪LCTU走势。
如何购买LCTU股票？
您可以以82.98的当前价格购买BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票。订单通常设置在82.98或83.28附近，而31和-0.36%显示市场活动。立即关注LCTU的实时图表更新。
如何投资LCTU股票？
投资BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF需要考虑年度范围67.95 - 83.37和当前价格82.98。许多人在以82.98或83.28下订单之前，会比较2.77%和。实时查看LCTU价格图表，了解每日变化。
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF的最高价格是83.37。在67.95 - 83.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF的绩效。
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF股票的最低价格是多少？
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF（LCTU）的最低价格为67.95。将其与当前的82.98和67.95 - 83.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LCTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LCTU股票是什么时候拆分的？
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.18和12.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.18
- 开盘价
- 83.28
- 卖价
- 82.98
- 买价
- 83.28
- 最低价
- 82.92
- 最高价
- 83.37
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 2.77%
- 6个月变化
- 12.65%
- 年变化
- 12.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%