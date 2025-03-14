Валюты / LBTYA
LBTYA: Liberty Global Ltd - Class A
11.78 USD 0.11 (0.93%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LBTYA за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.73, а максимальная — 11.95.
Следите за динамикой Liberty Global Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LBTYA
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Liberty Global: Asymmetric Bet On Multiple Spinoffs (NASDAQ:LBTYA)
- Liberty Global stock price target raised to $21 by Benchmark
- Liberty Global Ltd. (LBTYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Liberty Global reduces stake in Vodafone to zero
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Virgin Media O2’s plan to spin off infrastructure is scrapped, Telefonica CEO says
- Liberty Global plans job cuts in restructuring program - Bloomberg
- Berenberg initiates Telefonica stock with Hold rating on high debt concerns
- Liberty Global Schedules Investor Call for Second Quarter 2025 Results
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- UBS identifies key thematic opportunities for stock market investors
- Liberty Global to Present at the Bank of America C-Suite ™T Conference
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Liberty Global (B) stock hits 52-week low at $9.06 amid downturn
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Tower Semiconductor Posts Upbeat Earnings, Joins Nutex Health, Kornit Digital, Tencent Music Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Everus Construction Group (NYSE:ECG), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Telefonica plans to take control of UK joint venture with Liberty - Bloomberg
- Vehicle carriers seek relief from broad US port fees
- Liberty Global Is Cheap But Not Convincing (NASDAQ:LBTYA)
- Liberty Global: Making Sense Of The Valuation (NASDAQ:LBTYA)
- Oakmark International Fund Q1 2025 Commentary (OAKIX)
- M&A News: Vodafone (VOD) Stock Rings Up on Talk of $2B Dutch Deal With Liberty Global - TipRanks.com
Дневной диапазон
11.73 11.95
Годовой диапазон
9.02 21.53
- Предыдущее закрытие
- 11.89
- Open
- 11.89
- Bid
- 11.78
- Ask
- 12.08
- Low
- 11.73
- High
- 11.95
- Объем
- 3.641 K
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 1.55%
- Годовое изменение
- -44.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.