KSCP: Knightscope Inc - Class A
5.91 USD 0.01 (0.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KSCP за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.76, а максимальная — 6.10.
Следите за динамикой Knightscope Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.76 6.10
Годовой диапазон
2.45 28.57
- Предыдущее закрытие
- 5.90
- Open
- 5.91
- Bid
- 5.91
- Ask
- 6.21
- Low
- 5.76
- High
- 6.10
- Объем
- 328
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 118.08%
- Годовое изменение
- -22.95%
