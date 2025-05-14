KurseKategorien
Währungen / KSCP
Zurück zum Aktien

KSCP: Knightscope Inc - Class A

6.21 USD 0.02 (0.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KSCP hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.11 bis zu einem Hoch von 6.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Knightscope Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KSCP News

Tagesspanne
6.11 6.30
Jahresspanne
2.45 28.57
Vorheriger Schlusskurs
6.19
Eröffnung
6.20
Bid
6.21
Ask
6.51
Tief
6.11
Hoch
6.30
Volumen
301
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
6.15%
6-Monatsänderung
129.15%
Jahresänderung
-19.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K