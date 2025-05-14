Währungen / KSCP
KSCP: Knightscope Inc - Class A
6.21 USD 0.02 (0.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KSCP hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.11 bis zu einem Hoch von 6.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Knightscope Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSCP News
Tagesspanne
6.11 6.30
Jahresspanne
2.45 28.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.19
- Eröffnung
- 6.20
- Bid
- 6.21
- Ask
- 6.51
- Tief
- 6.11
- Hoch
- 6.30
- Volumen
- 301
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 6.15%
- 6-Monatsänderung
- 129.15%
- Jahresänderung
- -19.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K