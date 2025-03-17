КотировкиРазделы
JPMB
JPMB: JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

40.30 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JPMB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.26, а максимальная — 40.32.

Следите за динамикой JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.26 40.32
Годовой диапазон
36.45 40.63
Предыдущее закрытие
40.30
Open
40.32
Bid
40.30
Ask
40.60
Low
40.26
High
40.32
Объем
10
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
6.95%
Годовое изменение
3.33%
04 октября, суббота