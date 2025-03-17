报价部分
货币 / JPMB
回到股票

JPMB: JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

40.30 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JPMB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点40.26和高点40.32进行交易。

关注JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPMB新闻

常见问题解答

JPMB股票今天的价格是多少？

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF股票今天的定价为40.30。它在40.26 - 40.32范围内交易，昨天的收盘价为40.30，交易量达到10。JPMB的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF股票是否支付股息？

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF目前的价值为40.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.33%和USD。实时查看图表以跟踪JPMB走势。

如何购买JPMB股票？

您可以以40.30的当前价格购买JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF股票。订单通常设置在40.30或40.60附近，而10和-0.05%显示市场活动。立即关注JPMB的实时图表更新。

如何投资JPMB股票？

投资JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF需要考虑年度范围36.45 - 40.63和当前价格40.30。许多人在以40.30或40.60下订单之前，会比较0.15%和。实时查看JPMB价格图表，了解每日变化。

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF的最高价格是40.63。在36.45 - 40.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF的绩效。

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF（JPMB）的最低价格为36.45。将其与当前的40.30和36.45 - 40.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPMB股票是什么时候拆分的？

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.30和3.33%中可见。

日范围
40.26 40.32
年范围
36.45 40.63
前一天收盘价
40.30
开盘价
40.32
卖价
40.30
买价
40.60
最低价
40.26
最高价
40.32
交易量
10
日变化
0.00%
月变化
0.15%
6个月变化
6.95%
年变化
3.33%
04 十月, 星期六