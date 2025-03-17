CotaçõesSeções
Moedas / JPMB
JPMB: JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

40.30 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPMB para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.26 e o mais alto foi 40.32.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPMB hoje?

Hoje JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) está avaliado em 40.30. O instrumento é negociado dentro de 40.26 - 40.32, o fechamento de ontem foi 40.30, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPMB em tempo real.

As ações de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF está avaliado em 40.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.33% e USD. Monitore os movimentos de JPMB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPMB?

Você pode comprar ações de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) pelo preço atual 40.30. Ordens geralmente são executadas perto de 40.30 ou 40.60, enquanto 10 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPMB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPMB?

Investir em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF envolve considerar a faixa anual 36.45 - 40.63 e o preço atual 40.30. Muitos comparam 0.15% e 6.95% antes de enviar ordens em 40.30 ou 40.60. Estude as mudanças diárias de preço de JPMB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF?

O maior preço de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) no último ano foi 40.63. As ações oscilaram bastante dentro de 36.45 - 40.63, e a comparação com 40.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF?

O menor preço de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) no ano foi 36.45. A comparação com o preço atual 40.30 e 36.45 - 40.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPMB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPMB?

No passado JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.30 e 3.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
40.26 40.32
Faixa anual
36.45 40.63
Fechamento anterior
40.30
Open
40.32
Bid
40.30
Ask
40.60
Low
40.26
High
40.32
Volume
10
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.15%
Mudança de 6 meses
6.95%
Mudança anual
3.33%
04 outubro, sábado