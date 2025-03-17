- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JPMB: JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Le taux de change de JPMB a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.21 et à un maximum de 40.31.
Suivez la dynamique JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPMB Nouvelles
- Why EM Bonds Are Beating Expectations In 2025
- Cyclical Outlook October 2025: Tariffs, Technology, And Transition
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Analysis-Investors betting voters in Bolivia will make a turn to the right
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Indian rupee, bond markets cautious in week dominated by Fed, tariffs
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Analysis-Emerging market local currency debt could end decade-long drought as dollar wanes
- Income, Resilience, And Diversification
- Is EM Local Debt Benefiting From ‘America First’?
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- Emerging Markets Debt: 4 Questions For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trump's Tariffs: The Impact On Fixed Income
- Multi-Asset Income In A New Regime
- What’s Next For EM Debt? 8 Questions To Consider
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JPMB aujourd'hui ?
L'action JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF est cotée à 40.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 40.30 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de JPMB présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF est actuellement valorisé à 40.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JPMB.
Comment acheter des actions JPMB ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF au cours actuel de 40.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.30 ou de 40.60, le 8 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JPMB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JPMB ?
Investir dans JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.45 - 40.63 et le prix actuel 40.30. Beaucoup comparent 0.15% et 6.95% avant de passer des ordres à 40.30 ou 40.60. Consultez le graphique du cours de JPMB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF l'année dernière était 40.63. Au cours de 36.45 - 40.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) sur l'année a été 36.45. Sa comparaison avec 40.30 et 36.45 - 40.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JPMB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JPMB a-t-elle été divisée ?
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.30 et 3.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.30
- Ouverture
- 40.22
- Bid
- 40.30
- Ask
- 40.60
- Plus Bas
- 40.21
- Plus Haut
- 40.31
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.15%
- Changement à 6 Mois
- 6.95%
- Changement Annuel
- 3.33%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%