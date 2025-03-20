- Übersicht
JPMB: JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Der Wechselkurs von JPMB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.26 bis zu einem Hoch von 40.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JPMB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JPMB heute?
Die Aktie von JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) notiert heute bei 40.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 40.26 - 40.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.30 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von JPMB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JPMB Dividenden?
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF wird derzeit mit 40.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPMB zu verfolgen.
Wie kaufe ich JPMB-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) zum aktuellen Kurs von 40.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.30 oder 40.60 platziert, während 10 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPMB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JPMB-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF müssen die jährliche Spanne 36.45 - 40.63 und der aktuelle Kurs 40.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.15% und 6.95%, bevor sie Orders zu 40.30 oder 40.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPMB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) im vergangenen Jahr lag bei 40.63. Innerhalb von 36.45 - 40.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) im Laufe des Jahres betrug 36.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.30 und der Spanne 36.45 - 40.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPMB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JPMB statt?
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.30 und 3.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.30
- Eröffnung
- 40.32
- Bid
- 40.30
- Ask
- 40.60
- Tief
- 40.26
- Hoch
- 40.32
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.15%
- 6-Monatsänderung
- 6.95%
- Jahresänderung
- 3.33%