Валюты / JILL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JILL: J. Jill Inc
17.90 USD 0.27 (1.49%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JILL за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.83, а максимальная — 18.25.
Следите за динамикой J. Jill Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JILL
- New Strong Sell Stocks for September 8th
- J.Jill: A Risky But Rewarding Turnaround Case As Sales Trail (NYSE:JILL)
- J.Jill (JILL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- J.Jill Is Still Challenged And Expects A Worse Quarter Ahead, Only Fairly Valued (JILL)
- J.Jill stock price target raised to $17 from $16 at TD Cowen
- Jefferies lowers J.Jill stock price target to $20 on tariff impact
- BTIG lowers J.Jill stock price target to $26 on promotional pressure
- J.Jill Reports Q2 Sales of $154 Million
- J.Jill (JILL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- J.Jill Reports 23% Profit Drop in Q2
- J.Jill beats Q2 forecasts, expects flat-to-lower sales in current quarter
- J.Jill earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Petco Health & Wellness (WOOF) Beats Q2 Earnings Estimates
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- J.Jill names former Club Monaco executive as new merchandising chief
- J. Jill: Declining Business That Is Highly Profitable (NYSE:JILL)
- J.Jill price target lowered to $16 from $22 at TD Cowen on consumer caution
- J.Jill Stock Discounts Some Operational Deleverage, May Become An Opportunity (JILL)
- DoorDash To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Dana (NYSE:DAN), Calix (NYSE:CALX)
- J.Jill (JILL) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- J.Jill reports Q1 earnings beat, revenue miss
Дневной диапазон
17.83 18.25
Годовой диапазон
13.36 30.41
- Предыдущее закрытие
- 18.17
- Open
- 17.95
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- Low
- 17.83
- High
- 18.25
- Объем
- 267
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- 7.25%
- 6-месячное изменение
- -8.06%
- Годовое изменение
- -27.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.