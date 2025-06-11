Devises / JILL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JILL: J. Jill Inc
18.00 USD 0.70 (3.74%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JILL a changé de -3.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.00 et à un maximum de 18.53.
Suivez la dynamique J. Jill Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JILL Nouvelles
- New Strong Sell Stocks for September 8th
- J.Jill: A Risky But Rewarding Turnaround Case As Sales Trail (NYSE:JILL)
- J.Jill (JILL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- J.Jill Is Still Challenged And Expects A Worse Quarter Ahead, Only Fairly Valued (JILL)
- J.Jill stock price target raised to $17 from $16 at TD Cowen
- Jefferies lowers J.Jill stock price target to $20 on tariff impact
- BTIG lowers J.Jill stock price target to $26 on promotional pressure
- J.Jill Reports Q2 Sales of $154 Million
- J.Jill (JILL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- J.Jill Reports 23% Profit Drop in Q2
- J.Jill beats Q2 forecasts, expects flat-to-lower sales in current quarter
- J.Jill earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Petco Health & Wellness (WOOF) Beats Q2 Earnings Estimates
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- J.Jill names former Club Monaco executive as new merchandising chief
- J. Jill: Declining Business That Is Highly Profitable (NYSE:JILL)
- J.Jill price target lowered to $16 from $22 at TD Cowen on consumer caution
- J.Jill Stock Discounts Some Operational Deleverage, May Become An Opportunity (JILL)
- DoorDash To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Dana (NYSE:DAN), Calix (NYSE:CALX)
- J.Jill (JILL) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- J.Jill reports Q1 earnings beat, revenue miss
Range quotidien
18.00 18.53
Range Annuel
13.36 30.41
- Clôture Précédente
- 18.70
- Ouverture
- 18.53
- Bid
- 18.00
- Ask
- 18.30
- Plus Bas
- 18.00
- Plus Haut
- 18.53
- Volume
- 101
- Changement quotidien
- -3.74%
- Changement Mensuel
- 7.85%
- Changement à 6 Mois
- -7.55%
- Changement Annuel
- -26.95%
20 septembre, samedi