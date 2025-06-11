Währungen / JILL
JILL: J. Jill Inc
18.36 USD 0.34 (1.82%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JILL hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.31 bis zu einem Hoch von 18.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die J. Jill Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.31 18.53
Jahresspanne
13.36 30.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.70
- Eröffnung
- 18.53
- Bid
- 18.36
- Ask
- 18.66
- Tief
- 18.31
- Hoch
- 18.53
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.82%
- Monatsänderung
- 10.01%
- 6-Monatsänderung
- -5.70%
- Jahresänderung
- -25.49%
