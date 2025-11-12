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JGRO: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E
Курс JGRO за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.55, а максимальная — 96.33.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JGRO сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) сегодня оценивается на уровне 95.59. Инструмент торгуется в пределах 95.55 - 96.33, вчерашнее закрытие составило 95.96, а торговый объем достиг 1701. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JGRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E в настоящее время оценивается в 95.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.01% и USD. Отслеживайте движения JGRO на графике в реальном времени.
Как купить акции JGRO?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) по текущей цене 95.59. Ордера обычно размещаются около 95.59 или 95.89, тогда как 1701 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JGRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JGRO?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E предполагает учет годового диапазона 81.16 - 99.73 и текущей цены 95.59. Многие сравнивают 4.81% и 9.25% перед размещением ордеров на 95.59 или 95.89. Изучайте ежедневные изменения цены JGRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) за последний год составила 99.73. Акции заметно колебались в пределах 81.16 - 99.73, сравнение с 95.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) за год составила 81.16. Сравнение с текущими 95.59 и 81.16 - 99.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JGRO?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.96 и 8.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 95.96
- Open
- 96.00
- Bid
- 95.59
- Ask
- 95.89
- Low
- 95.55
- High
- 96.33
- Объем
- 1.701 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 4.81%
- 6-месячное изменение
- 9.25%
- Годовое изменение
- 8.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%