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JGRO: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E

95.59 USD 0.37 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JGRO за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.55, а максимальная — 96.33.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JGRO сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) сегодня оценивается на уровне 95.59. Инструмент торгуется в пределах 95.55 - 96.33, вчерашнее закрытие составило 95.96, а торговый объем достиг 1701. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JGRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E в настоящее время оценивается в 95.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.01% и USD. Отслеживайте движения JGRO на графике в реальном времени.

Как купить акции JGRO?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) по текущей цене 95.59. Ордера обычно размещаются около 95.59 или 95.89, тогда как 1701 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JGRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JGRO?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E предполагает учет годового диапазона 81.16 - 99.73 и текущей цены 95.59. Многие сравнивают 4.81% и 9.25% перед размещением ордеров на 95.59 или 95.89. Изучайте ежедневные изменения цены JGRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) за последний год составила 99.73. Акции заметно колебались в пределах 81.16 - 99.73, сравнение с 95.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E (JGRO) за год составила 81.16. Сравнение с текущими 95.59 и 81.16 - 99.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JGRO?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.96 и 8.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.55 96.33
Годовой диапазон
81.16 99.73
Предыдущее закрытие
95.96
Open
96.00
Bid
95.59
Ask
95.89
Low
95.55
High
96.33
Объем
1.701 K
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
4.81%
6-месячное изменение
9.25%
Годовое изменение
8.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%