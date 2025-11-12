JGRO: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E
今日JGRO汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点94.95和高点96.21进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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JGRO新闻
常见问题解答
JGRO股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票今天的定价为95.11。它在94.95 - 96.21范围内交易，昨天的收盘价为95.59，交易量达到1437。JGRO的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E目前的价值为95.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.46%和USD。实时查看图表以跟踪JGRO走势。
如何购买JGRO股票？
您可以以95.11的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票。订单通常设置在95.11或95.41附近，而1437和-1.14%显示市场活动。立即关注JGRO的实时图表更新。
如何投资JGRO股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E需要考虑年度范围81.16 - 99.73和当前价格95.11。许多人在以95.11或95.41下订单之前，会比较4.29%和。实时查看JGRO价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E的最高价格是99.73。在81.16 - 99.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E（JGRO）的最低价格为81.16。将其与当前的95.11和81.16 - 99.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JGRO股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.59和7.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 95.59
- 开盘价
- 96.21
- 卖价
- 95.11
- 买价
- 95.41
- 最低价
- 94.95
- 最高价
- 96.21
- 交易量
- 1.437 K
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 4.29%
- 6个月变化
- 8.70%
- 年变化
- 7.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%