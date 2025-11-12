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JGRO: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E

95.11 USD 0.48 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JGRO汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点94.95和高点96.21进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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JGRO新闻

常见问题解答

JGRO股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票今天的定价为95.11。它在94.95 - 96.21范围内交易，昨天的收盘价为95.59，交易量达到1437。JGRO的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E目前的价值为95.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.46%和USD。实时查看图表以跟踪JGRO走势。

如何购买JGRO股票？

您可以以95.11的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票。订单通常设置在95.11或95.41附近，而1437和-1.14%显示市场活动。立即关注JGRO的实时图表更新。

如何投资JGRO股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E需要考虑年度范围81.16 - 99.73和当前价格95.11。许多人在以95.11或95.41下订单之前，会比较4.29%和。实时查看JGRO价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E的最高价格是99.73。在81.16 - 99.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E（JGRO）的最低价格为81.16。将其与当前的95.11和81.16 - 99.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JGRO股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Growth E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.59和7.46%中可见。

日范围
94.95 96.21
年范围
81.16 99.73
前一天收盘价
95.59
开盘价
96.21
卖价
95.11
买价
95.41
最低价
94.95
最高价
96.21
交易量
1.437 K
日变化
-0.50%
月变化
4.29%
6个月变化
8.70%
年变化
7.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%