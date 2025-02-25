Валюты / ITRN
ITRN: Ituran Location and Control Ltd
35.45 USD 0.73 (2.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITRN за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.00, а максимальная — 36.18.
Следите за динамикой Ituran Location and Control Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ITRN
- Ituran Stock: Telematics Compounder Facing Country Concentration Risks (NASDAQ:ITRN)
- Ituran Stock: Not As Cheap As Before, But Still Offers A Few Merits (NASDAQ:ITRN)
- Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ituran Reports Record Q2 Revenue
- Ituran (ITRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ituran Q2 2025 miss on EPS, stock falls
- Ituran earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Ituran Stock: Valuation Is Still Cheap. (NASDAQ:ITRN)
- BMW Motorrad partners with Ituran for motorcycle telematics in Brazil
- Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Ituran (ITRN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD Announces Dividend Distribution of $10 Million Declared for the First Quarter of 2025
- Ituran earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- ITURAN PRESENTS FIRST QUARTER 2025 RESULTS
- Ituran Announces New OEM Agreement with Stellantis in South America
- Ituran: Still Undervalued While Compounding With A 5% Dividend Yield (NASDAQ:ITRN)
- APi Group Stock Sees Improved Relative Price Strength
- Karooooo: An Underestimated Company With A Rare Financial Profile
- Ituran: Big Data Is Its Growth Engine. (NASDAQ:ITRN)
- Ituran: Correction Continues With Strong Momentum (NASDAQ:ITRN)
- Buying The Dip (With These 6 Stocks) During Market Uncertainty
- Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top 10 Beaten Down Tech Stocks For 2025
- 6 Best Stocks to Buy: Navigate Market Turbulence Ahead
Дневной диапазон
35.00 36.18
Годовой диапазон
25.86 45.43
- Предыдущее закрытие
- 36.18
- Open
- 36.18
- Bid
- 35.45
- Ask
- 35.75
- Low
- 35.00
- High
- 36.18
- Объем
- 398
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- 7.88%
- 6-месячное изменение
- -1.36%
- Годовое изменение
- 33.93%
